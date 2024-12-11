Экскурсия по особняку Брусницыных

Особняк купцов Брусницыных – одна из интересных достопримечательностей Петербурга. За фасадом здания на Кожевенной линии прячется прекрасное убранство, которое выполнено в духе русской эклектики.
Владельцами дома в 1882 году стали три сына Брусницына, а в 1884 году они затеяли перестройку родового гнезда. Для этих целей братья наняли архитектора Анатолия Ковшарова. Так, все уцелевшие интерьеры сделаны именно по его проектам.
В особняке сохранились Белый танцевальный зал, парадная столовая, курительная комната, гостиная, роскошная парадная лестница и воздушный Зимний сад.
Фото: ВКонтакте / особняк Брусницыных I Экскурсия
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