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Экскурсия по особняку Брусницыных
Сегодня, 12:00
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Экскурсия по особняку Брусницыных

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Экскурсия по особняку Брусницыных пройдет 5 февраля. Начало – в 12:00, 13:30 и 15:00. Для гостей старше 12 лет.

Особняк купцов Брусницыных – одна из интересных достопримечательностей Петербурга. За фасадом здания на Кожевенной линии прячется прекрасное убранство, которое выполнено в духе русской эклектики. 

Владельцами дома в 1882 году стали три сына Брусницына, а в 1884 году они затеяли перестройку родового гнезда. Для этих целей братья наняли архитектора Анатолия Ковшарова. Так, все уцелевшие интерьеры сделаны именно по его проектам. 

В особняке сохранились Белый танцевальный зал, парадная столовая, курительная комната, гостиная, роскошная парадная лестница и воздушный Зимний сад. 

Фото: ВКонтакте / особняк Брусницыных I Экскурсия 

Теги: особняк брусницыных, экскурсия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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