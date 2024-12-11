Экскурсия по особняку Брусницыных пройдет 5 февраля. Начало – в 12:00, 13:30 и 15:00. Для гостей старше 12 лет.

Особняк купцов Брусницыных – одна из интересных достопримечательностей Петербурга. За фасадом здания на Кожевенной линии прячется прекрасное убранство, которое выполнено в духе русской эклектики.

Владельцами дома в 1882 году стали три сына Брусницына, а в 1884 году они затеяли перестройку родового гнезда. Для этих целей братья наняли архитектора Анатолия Ковшарова. Так, все уцелевшие интерьеры сделаны именно по его проектам.

В особняке сохранились Белый танцевальный зал, парадная столовая, курительная комната, гостиная, роскошная парадная лестница и воздушный Зимний сад.

Фото: ВКонтакте / особняк Брусницыных I Экскурсия