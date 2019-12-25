Антон Шастун станет ведущим нового шоу на ТНТ

Проект получил название "Импровизация. Команды".

Три месяца назад телеканал ТНТ запустил пилотный выпуск нового шоу "Импровизация. Команды". Проект мгновенно полюбился публике и собрал несколько миллионов просмотров в сети. Благодаря успеху шоу создатели решили сделать полноценный сезон.

Первый выпуск появится на канале ТНТ уже 18 сентября. Ведущим проекта станет Антон Шастун. Комик уверен, что это будет "смешное и максимально разнообразное шоу", где можно будет от души посмеяться.

Отметим, что на ТНТ уже существует передача в подобном жанре – "Импровизация". Однако в новом проекте участникам придется разделиться на две команды. У них будет шесть раундов, чтобы показать зрителям, кто лучший в юморе.

Оценивать выступления комиков будут два члена жюри. В премьерном выпуске эти места займут Арсений Попов и Стас Старовойтов. За каждую удачную шутку команды будут получать по одному баллу. Победит та, у которой наберется больше всего баллов.

В первом сезоне проекта участие примут восемь команд из Брянска, Краснодара, Тамбова, Томска, Петербурга, Минска, Москвы и Курска.

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Фото: пресс-служба ТНТ, Instagram / anton.shastoon