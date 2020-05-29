Антон Миранчук выбыл на длительный срок из-за травмы

Как сообщает телеканал RT, полузащитник "Локомотива" и сборной России по футболу Антон Миранчук получил серьезную травму.

По информации источника, на одном из первых занятий команды на тренировочной базе в Баковке футболист повредил стопу. Из-за травмы Миранчук может пропустить около месяца и не примет участие в первых матчах сезона Российской премьер-лиги, который возобновится 21 июня. после паузы из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, Антон Миранчук играет за "Локомотив" с 2013 года вместе со своим братом-близнецом Алексеем. В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 10 матчей и забил два гола.

Ранее стало известно, что Дмитрий Лоськов руководит тренировочным процессом в "Локомотиве".

Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва