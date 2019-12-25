Антитеррористические меры на время новогодних праздников усилят в Петербурге

Безопасность повысят на городских объектах, в том числе – на объектах промышленности и ТЭК, атомного, энергопромышленного и транспортного комплекса.

По итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Северной столицы, в Петербурге было решено усилить антитеррористические меры, в том числе, на время новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба Смольного

В большей степени мера коснётся мест массового пребывания людей и на транспорте. Антитеррористическую защищённость обеспечат на большинстве городских объектов в том числе – на объектах промышленности и ТЭК, атомного, энергопромышленного и транспортного комплекса.

Также дополнительные меры будут приняты в отношении социальных объектов – школ, детских садов, больниц.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург получит субсидии на 135 млн рублей на выплаты родителям детей от 3 до 7 лет.

Фото: Piter.TV