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Петербург получит субсидии на 135 млн рублей на выплаты родителям детей от 3 до 7 лет
Сегодня, 19:43
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Петербург получит субсидии на 135 млн рублей на выплаты родителям детей от 3 до 7 лет

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Это составляет 39% от общего финансирования выплаты.

Петербург получит субсидии из федерального бюджета на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Губернатор уже подписал соответствующее постановление. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказали в пресс-службе Смольного. 

Петербург получит 135,6 млн рублей, что составляет 39% от общего финансирования выплаты. Деньги выделят из резервного фонда правительства России. Всего в 2022 году в городском бюджете на ежемесячные выплаты предусмотрели финансирование в размере 347,6 млн рублей. 

Ранее на 20% увеличат бюджет на закупку препаратов против ВИЧ в Петербурге. Бюджет планируют увеличить на 20% - до 451,1 млн рублей. Средства пойдут на закупку медикаментов по десяти наименованиям. 

Фото: piter.tv
 

Теги: ежемесячные выплаты, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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