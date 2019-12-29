Антитеррористическая комиссия усилит охрану объектов чемпионата Евро-2020

Вопрос безопасности спортивного мероприятия обсудили в Смольном.

В Петербурге прошло первое в этом году заседание Антитеррористической комиссии города. На нем обсудили подготовку к чемпионату Европы по футболу-2020, сообщила пресс-служба Смольного.

Особо следить за соблюдением мер безопасности будут на футбольных стадионах, в аэропорту Пулково, железнодорожных, автовокзалов и в объектах гостиничной инфраструктуры.

Кроме спортивного события в Петербурге пройдут и другие важные мероприятия, на которых требуется повышенный контроль за безопасность. Среди них — празднование 75-й годовщины Победы, праздник выпускников "Алые паруса", встреча глав государств БРИКС и другие.

Помогать с проведением Евро-2020 в Петербурге будут более 1,5 тысяч волонтеров.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля, Петербург примет у себя четыре матча.

Фото: Piter.TV