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Антироссийские санкции повлияли на грузооборот Большого порта Санкт-Петербурга
Сегодня, 11:30
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Антироссийские санкции повлияли на грузооборот Большого порта Санкт-Петербурга

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Количество перевозок снизилось на 41%.

Санкции против России сократили грузооборот Большого порта Санкт-Петербурга в два раза. Об этом сообщили в "Невских Новостях" со ссылкой на пресс-службу Смольного. 

Как указали в отчете о совещании координационной группы под руководством вице-губернатора города на Неве Алексея Корабельникова, контейнерные перевозки сейчас заблокированы, что является проблемой. 

По данным ФГБУ "Администрация морских портов Балтийского моря" за март 2022 года, количество перевозок снизилось на 41%. Речь идет о лесных грузах, генеральных и навалочных.

Ранее на Piter.tv: второй атомный реактор запустили на строящемся ледоколе "Урал".

Фото: Pixabay

 

Теги: большой морской порт санкт-петербурга, грузооборот, санкции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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