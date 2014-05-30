Антироссийские санкции повлияли на грузооборот Большого порта Санкт-Петербурга

Количество перевозок снизилось на 41%.

Санкции против России сократили грузооборот Большого порта Санкт-Петербурга в два раза. Об этом сообщили в "Невских Новостях" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как указали в отчете о совещании координационной группы под руководством вице-губернатора города на Неве Алексея Корабельникова, контейнерные перевозки сейчас заблокированы, что является проблемой.

По данным ФГБУ "Администрация морских портов Балтийского моря" за март 2022 года, количество перевозок снизилось на 41%. Речь идет о лесных грузах, генеральных и навалочных.

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