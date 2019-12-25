Комиссия Балтзавода проведёт нейтронно-физические измерения и проверки активной зоны этого реактора.

Второй атомный реактор запустили на строящемся ледоколе "Урал" проекта 22220. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе Балтийского завода.

Комиссия Балтзавода проведёт нейтронно-физические измерения и проверки активной зоны этого реактора. После завершения всех работ комиссия проведет испытания всей ядерной энергетической установки атомного ледокола "Урал".

Напомним, что в ЗакСе планируют освободить ледокол "Красин" от налогов. По словам Барышникова, музейщики говорят, что они платить налог, а крейсер "Аврора" нет. Как объяснил Барышников, крейсер "Аврора" принадлежит Минобороны, который освобожден от уплаты транспортного налога. С 2022 года в законодательстве появился термин "плавучий музей" и он отделит в льготе ледокол "Красин" и подлодку-музей в Петербурге, от, например, ресторанов или гостиниц на воде.

Ранее в центре Петербурга стартовал фестиваль ледоколов.

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