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Антинаркотическая "горячая линия" начала работу в Ленобласти
Сегодня, 12:52
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Антинаркотическая "горячая линия" начала работу в Ленобласти

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Профилактическая акция в регионе получила название "Сообщи, где торгуют смертью".

С 17 по 28 октября в Ленобласти пройдёт профилактическая акция "Сообщи, где торгуют смертью". В её рамках жители региона смогут сообщить о деятельности наркодилеров по специальной "горячей линии". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. 

О фактах продажи наркотических или психотропных веществ необходимо сообщить по телефону ГУ МВД +7 (812) 573-79-96. Все заявления граждан будут проверены. 

За счёт акции жители Ленобласти смогут лично принять участие в противодействии незаконному обороту наркотиков и внести вклад в работу оперативников. 

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти начнут готовить гидов для религиозного туризма.

Фото: Pxhere

Теги: акция против наркотиков, горячая линия, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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