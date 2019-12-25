Антинаркотическая "горячая линия" начала работу в Ленобласти

Профилактическая акция в регионе получила название "Сообщи, где торгуют смертью".

С 17 по 28 октября в Ленобласти пройдёт профилактическая акция "Сообщи, где торгуют смертью". В её рамках жители региона смогут сообщить о деятельности наркодилеров по специальной "горячей линии". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

О фактах продажи наркотических или психотропных веществ необходимо сообщить по телефону ГУ МВД +7 (812) 573-79-96. Все заявления граждан будут проверены.

За счёт акции жители Ленобласти смогут лично принять участие в противодействии незаконному обороту наркотиков и внести вклад в работу оперативников.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти начнут готовить гидов для религиозного туризма.

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