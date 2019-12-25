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Петербургское УФАС запретило двусмысленную рекламу кафе "Щелкунчик"
Сегодня, 12:02
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Alena_Zinovieva

Петербургское УФАС запретило двусмысленную рекламу кафе "Щелкунчик"

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Плакаты содержали двусмысленный текст и неэтичные изображения.

В среду, 26 августа, петербургское управление Федеральной антимонопольной службы России приняло решение в отношении ООО "Династия" по делу о нарушении Закона о рекламе. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Сотрудники УФАС признали рекламу кафе "Щелкунчик" неправомерной. Плакаты, содержащие двусмысленный текст и неэтичные изображения, возмутили многих петербуржцев. Антимонопольщики заявили, что подобный креатив в рекламе недостоин Культурной столицы.

По факту нарушения закона организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее УФАС выявило картель на рынке соцпитания в Петербурге.

Фото: fas.gov.ru, ВКонтакте / Прояснилось

Теги: реклама, уфас, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Сегодня 12:56

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