Петербургское УФАС запретило двусмысленную рекламу кафе "Щелкунчик"

Плакаты содержали двусмысленный текст и неэтичные изображения.

В среду, 26 августа, петербургское управление Федеральной антимонопольной службы России приняло решение в отношении ООО "Династия" по делу о нарушении Закона о рекламе. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Сотрудники УФАС признали рекламу кафе "Щелкунчик" неправомерной. Плакаты, содержащие двусмысленный текст и неэтичные изображения, возмутили многих петербуржцев. Антимонопольщики заявили, что подобный креатив в рекламе недостоин Культурной столицы.

По факту нарушения закона организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее УФАС выявило картель на рынке соцпитания в Петербурге.

Фото: fas.gov.ru, ВКонтакте / Прояснилось