УФАС выявило картель на рынке соцпитания в Петербурге

Организации принимали участие в 49 закупках.

Петербургское Управление антимонопольный службы РФ выявило картельный сговор при поставках социального питания в школы и детские сады Выборгского и Приморского районов Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как установило УФАС, АО "Артис-детское питание", АО "Фирма Флоридан", ООО "База Мария" и ООО "Лимак-Нева" при участии в закупках незаконно координировали участие в закупках в переписке. Там говорилось о том, какая компания и какой торг выиграет. Ответчики согласовали между собой победителя и лицо, которое должно создавать видимость конкуренции. Снижение максимальной цены закупок было минимальный. Начальная цена превышала 1,4 млрд рублей.

Сообщение в антимонопольный орган поступила от Бюро расследований Общероссийского народного Фронта в Петербурге.

Часть из организаций также проходит по материалам уголовного дела по результатам торгов на рынке соцпитания, которые проходят на территории Колпинского района.

Материалы дела передали уполномоченному должностному лица антимонопольного ведомства для назначения административного наказания. Кроме того, решение передадут в правоохранительные органы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что олиция задержала похитителя ортопедических изделий на 14 млн рублей.

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