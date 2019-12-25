Предложенные Бегловым антикризисные меры дошли до Москвы

Все они в полном объеме будут доведены до президента.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО озвучил полпреду президента РФ Александру Гуцану сразу несколько мер по поддержке экономики. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

В частности, Беглов предложил распространить полугодовые "кредитные каникулы" на более широкий круг предприятий. Сегодня они предусмотрены только для малого и среднего бизнеса. По словам главы Петербурга, следует повысить минимальный размер пособия по безработице, как минимум для тех людей, которые лишились работы до 1 марта. Зачастую им предлагают пособие в размере 1,5 тысяч рублей в силу того, что они "давно не работают". Беглов предложил увеличить эту сумму до 6 тысяч рублей.

В числе идей губернатора – установить индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей выплаты в размере 6 тысяч рублей (как минимум в мае-июне), а их несовершеннолетним детям платить 3 тысячи рублей. Также он предложил ввести в практику оплачиваемые отпуска и болезни для самозанятых. При этом пособие по временной нетрудоспособности не должно быть меньше одного МРОТ (в Петербурге 12130 рублей).

Кроме того, Беглов предлагает выделить предприятиям субсидии на покупку медоборудования, которое позволило бы сохранить здоровье сотрудников, а также увеличить ассигнования из бюджета на программы поддержки экспорта.

На создании Координационного штаба прозвучала еще одна полезная для экономики идея – создать федеральный портал, на котором предприниматели могли бы организовать дистанционную работу или обучение, проводить видеоконференции и продавать товары. Все эти предложения Гуцан обещал в полном объеме донести до президента.

Ранее были названы условия открытия ресторанов и кафе в Петербурге.

Фото: gov.spb.ru