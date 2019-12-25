В ходе антикоронавирусных рейдов в Петербурге нашли 1018 открытых заведений

Всего сотрудники районных администраций проверили порядка 92 тысяч различных торговых точек.

С конца марта и по 8 июня сотрудники районных администраций Петербурга проверили порядка 92 тысяч заведений и магазинов. Как рассказали в пресс-службе комитета по территориальному развитию, 1018 из них оказались нарушителями и оставались открытыми в период пандемии и введенных ограничений.

Среди нарушителей выявили магазины с непродовольственными товарами, не входящих в список первой необходимости, точки общепита и рюмочные, кальянные, салоны красоты, компьютерные клубы, автомастерские и ломбарды. Большая часть предпринимателей и владельцев точек закрыла объекты после разъяснительной беседы, другие получили уведомления, если не устранили нарушение добровольно, и административные протоколы.

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Фото: Piter.TV