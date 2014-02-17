Антициклон сохранит солнечную и теплую погоду в Петербурге 3 июня

Столбики термометров покажут +22…+24 градуса.

В четверг, 3 июня, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать антициклон. Его стараниями в городе сохранится относительно малооблачная и спокойная погода. Сегодня вновь обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в этот день на 2-3 градуса превысит норму. Столбики термометров в городе покажут +22…+24 градуса, в Ленобласти +20…+25. Ветер подует с северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что с июля 2022 году ликвидируют 222 направления маршруток.

Фото: Instagram / lions889