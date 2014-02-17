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Антициклон сохранит солнечную и теплую погоду в Петербурге 3 июня
Сегодня, 8:11
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Антициклон сохранит солнечную и теплую погоду в Петербурге 3 июня

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Столбики термометров покажут +22…+24 градуса.

В четверг, 3 июня, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать антициклон. Его стараниями в городе сохранится относительно малооблачная и спокойная погода. Сегодня вновь обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в этот день на 2-3 градуса превысит норму. Столбики термометров в городе покажут +22…+24 градуса, в Ленобласти +20…+25. Ветер подует с северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что с июля 2022 году ликвидируют 222 направления маршруток.

Фото: Instagram / lions889

Теги: михаил леус, погода спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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