Антициклон разгонит облака в Петербурге 9 марта

Температура воздуха составит -2…-4 градуса.

В среду, 9 марта, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует обширный, наполненный холодными воздушными массами, антициклон. В зоне его влияние ожидается сухая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Telegram.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе сегодня покажут -2…-4 градуса, в Ленобласти -2…-7. Местами похолодает до -7…-12 градусов. Ветер подует с востока со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 777 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

В четверг, 10 марта, жителей Петербурга ждет очень холодная ночь. Днем солнечные лучи приблизят показания термометров к нулевой отметке.

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Фото: pexels.com