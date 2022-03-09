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Лоси попали в видеоловушку в Нижне-Свирском заповеднике

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Спокойные от природы животные, судя по первым кадрам, чего-то испугались.

Лоси-"суетологи" попали в объектив видеокамеры Нижне-Свирского государственного заповедника. Об этом в соцсетях рассказали сотрудники заповедника.

Спокойные от природы животные, судя по первым кадрам, чего-то испугались. Однако, что или кто напугал их, осталось за кадром.

По словам сотрудников заповедника, лесные копытные могли испугаться даже неправильно качающейся заснеженной веточки.

Осенью прошлого года в Нижне-Свирском заповеднике сняли на видео медведицу и ее четырех малышей.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник

Теги: лось, нижне-свирский заповедник
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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