Антициклон принесет в Петербург 10 ноября солнечную прохладу

Температурные показатели в городе на Неве будут на 1-2 градусов выше климатической нормы.

Во вторник, 10 ноября, в атмосфере над Северной столицей будет господствовать антициклон, который принесет в город солнечную погоду. При переменной облачности осадков сегодня не ожидается. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, в этот день температурные показатели в Петербурге на 1-2 градуса превысят климатическую норму. Столбики термометров в городе поднимутся до +3…+5 градусов. В Ленобласти ожидается +1…+6 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

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