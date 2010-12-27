Антициклон принес в Петербург солнечную и ясную погоду

В ближайшие несколько дней воздух в городе на Неве будет прогреваться до плюс 24 градусов.

Солнечная и ясная погода будет радовать жителей и гостей Северной столицы в течение нескольких дней. Все потому, что город окажется во власти антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

В ближайшие дни воздух в городе на Неве будет прогреваться до плюс 24 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-7 м/с. Согласно прогнозам сервиса "Яндекс. Погода", с 3 сентября город опять начнут поливать дожди.

Ранее мы писали, что в конце лета некоторые регионы России промерзнут из-за циклона.

Фото: pixabay.com