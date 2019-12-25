В среду погода в Петербурге превысит климатическую норму

Температура воздуха днем поднимется до плюс 8-10 градусов.

В среду, 22 апреля, в Петербурге ожидается солнечная и без осадков погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня влияние на погоду в городе окажет антициклон, который принесет с собой тепло. Днем температура воздуха превысит климатическую норму на 1-2 градуса. Столбики термометра поднимутся до плюс 8-10 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-7 м/с и порывами до 16-21 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что среда в Ленобласти пройдет без дождей.

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