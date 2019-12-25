Скандинавский антициклон сохранит теплую и сухую погоду в Петербурге 19 апреля

Температурный фон ожидается на 3-4 градуса выше климатической нормы.

В понедельник, 19 апреля, на погоду в Петербурге продолжит оказывать влияние антициклон из Скандинавии. Он сохранит в небе редкие облака, дождей не ожидается. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. Столбики термометров в городе покажет +13…+15 градусов, в Ленобласти +11…+16. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Специалист также добавил, что за прошедшие почти две декады апреля в Петербурге выпало менее 20% от месячной нормы осадков.

Ранее мы писали, что на Петроградке до конца апреля ограничат движение автомобилистов.

Фото: Instagram / ilove.piter