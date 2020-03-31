Местная жительница "заложила бомбу" в филиал УМВД на Ильюшина

Ничего опасного в здании не нашли.

Вечером 29 января в дежурную полицейскую часть поступило смс-сообщение с информацией о том, что в доме №18А по улице Ильюшина якобы заложена бомба. По данному адресу располагается здание УМВД по Приморскому району, отделение вневедомственной охраны, 53-1 отдел полиции.

Прибывшие на место 145 правоохранителей, как стало известно Piter.TV, не нашли в здании взрывных устройств и взрывчатых веществ. Эвакуацию сотрудников решили не проводить. Выяснилось, что номер, с которого поступило смс с угрозой, принадлежит 42-летней местной жительнице, живущей на улице Оптиков. Женщину задержали и доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV