Анонимные минеры пообещали проблемы на Евро-2020 и заявили о выросших требованиях

Шантажисты призвали предпринимателя Малофеева выйти на диалог.

Утро 20 февраля, как очередного рабочего дня в Петербурге, снова началось с эвакуаций районных судов города. О новой серии "минирований" сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На выход отправились сотрудники и посетители Василеостровского, Петродворцового Красногвардейского, Октябрьского судов. Кроме того, минеры "захватили" вокзалы. В своем электронном письме неизвестные заявили, что на грядущем масштабном спортивном мероприятии Евро-2020 петербуржцев также ждут проблемы: анонимы пообещали запускать дроны на стадионы и завалить звонками точки общепита, гостиницы и транспорт. В обращении шантажисты отметили, что их требования к лету значительно возрастут, и предприниматель Малофеев "будет с ностальгией вспоминать жалкие 120 биткоинов", которые анонимы требовали вернуть в начале череды минирований.

Также неизвестные обещают, что рассылка прекратится, если предприниматель выйдет с шантажистами хотя бы на диалог.

Ранее мы писали, что во время Евро-2020 Петербург ждут усиленные меры безопасности.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга