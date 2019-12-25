Во время Евро-2020 Петербург ждут усиленные меры безопасности

Список мер обнародовала российская ФСБ.

ФСБ России огласила перечень мер безопасности, которые планируется ввести во время чемпионата Европы по футболу в Петербурге. Масштабное спортивное мероприятие пройдет в городе с 3 июня по 13 июля. Проект соответствующего указа президента появился на портале правовой информации 19 февраля.

Для обеспечения безопасности во время Евро-2020 создадут оперативный штаб из 17 человек, в городе ограничат запретные и контролируемые зоны, в которые будут пускать только по служебной необходимости или после досмотра. Для получения разрешения на митинги, шествия, пикеты и собрания в эти недели потребуется разрешение не только администрации, но и оперативного штаба. Деятельность опасных производств приостановится, также как и оборот оружия и ядовитых и взрывчатых веществ. Торговцев подобными товарами ждут постоянные проверки.

Больницам, согласно документу, полагается запас лекарств, а акватории и воздушному пространству города – ограниченная зона. Также ближе к матчам ожидаются изменения в автомобильном движении по городу. Кроме того, на некоторых территориях временно прекратится продажа алкоголя в стеклянной таре и активируется запрет на его употребление.

Ранее мы писали, что главный трофей Евро-2020 приедет в мае в Петербург.

Фото: Piter.TV