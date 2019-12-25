В здание "Морской школы" в Петербурге заложили выдуманную взрывчатку

Полиция не нашла в заминированной анонимом школе опасных предметов.

На позапрошлой неделе, 3 ноября, в петербургское УФСБ поступило сообщение о заминировании здания на улице Орджоникидзе, 18. Как стало известно Piter.TV, под анонимную угрозу попало ГБОУ "Морская школа".

Известно, что в электронном сообщении от некоего "аксенова якима" говорилось о заложенной по упомянутому адресу взрывчатке. Полиция осмотрела здание, не найдя взрывных устройств и взрывчатых веществ, эвакуацию решили не проводить.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что из детского сада на Косыгина эвакуировали 52 ребенка из-за короткого замыкания.

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