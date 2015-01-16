Анну Кузнецову избрали врио замсекретаря генсовета "Единой России"

Депутат оценила предложение как "очень дорогое".

Вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову избрали временно исполняющей обязанности заместителя секретаря генсовета "Единой России". Решение было принято на заседании генсовета партии, которое прошло 10 ноября.

Кузнецова будет координировать работу по партийным проектам социальной направленности и работой общественных приемных председателя партии. Она отметила, что это очень "дорогое предложение", так как обращения граждан — это живая обратная связь.

Сейчас Анна Кузнецова возглавляет комиссию Генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. Ранее она была Уполномоченным по правам ребенка в РФ. Теперь это место занимает Мария Львова-Белова.

Видео: ВКонтакте / ЕДИНАЯ РОССИЯ