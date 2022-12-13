Анненкирхе и культурный квартал «Брусницын» создадут новое общественное пространство в Петербурге

Анненкирхе открывает новое креативное пространство в Петербурге совместно с культурным кварталом "Брусницын". Об этом сообщили представители лютеранской церкви в сообществе ВКонтакте.
Известно, что Анненкирхе стала новым резидентом квартала. Вместе они создадут площадку с видом на Финский залив площадью 1 тыс. кв.м. В рамках пространства будут проходить различные выставки и концерты.
Также сообщается, что первая выставка "Апокалипсис" на территории площадки состоится уже этим летом.
Ранее мы сообщили о том, что съёмки фильма "Майор Гром. Игра" прошли у Мариинского дворца.
Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны
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