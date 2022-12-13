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Съёмки фильма "Майор Гром. Игра" прошли у Мариинского дворца
Сегодня, 19:15
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Съёмки фильма "Майор Гром. Игра" прошли у Мариинского дворца

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Экстерьеры памятника архитектуры были выбраны для лучшего раскрытия персонажей.

В субботу, 8 апреля, пространство у Мариинского дворца в Северной столице стало съёмочной площадкой фильма "Майор Гром. Игра". Об этом сообщила пресс-служба петербургского ЗакСа.

Съёмки у памятника архитектуры были заранее согласованы с парламентом города.

Как отметили представители Bubble Studios, экстерьеры дворца помогут съёмочной группе решить творческие задачи и раскрыть образы персонажей кинокартины.

Ранее мы сообщили о том, что правительство Петербурга утвердило документ о сохранении Нарвской заставы до 2029 года.

Фото: Telegram / Законодательное собрание СПб

Теги: майор гром, санкт-петербуг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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