Съёмки фильма "Майор Гром. Игра" прошли у Мариинского дворца

Экстерьеры памятника архитектуры были выбраны для лучшего раскрытия персонажей.

В субботу, 8 апреля, пространство у Мариинского дворца в Северной столице стало съёмочной площадкой фильма "Майор Гром. Игра". Об этом сообщила пресс-служба петербургского ЗакСа.

Съёмки у памятника архитектуры были заранее согласованы с парламентом города.

Как отметили представители Bubble Studios, экстерьеры дворца помогут съёмочной группе решить творческие задачи и раскрыть образы персонажей кинокартины.

Ранее мы сообщили о том, что правительство Петербурга утвердило документ о сохранении Нарвской заставы до 2029 года.

Фото: Telegram / Законодательное собрание СПб