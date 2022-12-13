Правительство Петербурга утвердило документ о сохранении Нарвской заставы до 2029 года

160 домов останутся в охранной зоне до окончания программы реновации.

Правительство Петербурга внесло изменения в закон "об охранных зонах", согласно которым территория Нарвской заставы сохраняет этот статус до 2029 года. Соответствующий документ подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. С изменениями в законе можно ознакомиться на сайте Смольного.

Напомним, что первоначально предполагался вывод из охранной зоны около 200 исторических зданий, но парламентарии городского ЗакСа в итоге приняли решение о сохранении 160 домов Нарвской заставы, включённых в программу "Развития застроенных территорий", до окончания программы реновации.

При этом решение по сносу части складов Кокоревых у Московского вокзала и восьми зданий на проспекте Обуховской Обороны, в состав которых входит школа, где училась Ольга Берггольц, остаётся актуальным.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Сайт Программы развития застроенных территорий Санкт-Петербурга