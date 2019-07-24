Анна Ковальчук получила звание народной артистки России

В свою очередь Юрия Гальцева наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а Андрея Шаркова – орденом Дружбы.

Актрисе театра и кино Анне Ковальчук присвоили звание народной артистки России. Соответствующий указ выпустил президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Анна Ковальчук известна российским зрителям по ролям во многих фильмах и сериалах. Однако в первую очередь актриса прославилась благодаря роли следователя Марии Швецовой в телесериале "Тайны следствия". Кроме того, она сыграла Маргариту в экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Кроме Ковальчук звания народных получили Мария Миронова ("Статский советник", "9 месяцев"), Алексей Кравченко ("9 рота", "Иди и смотри"), Наталья Савченко ("Тихий Дон", "Громовы"), дирижер Феликс Коробов и артист Александр Тихонов.

Орденом Дружбы наградили Андрея Шаркова, известного по "Тайнам следствия", и Владимира Конкина ("Место встречи изменить нельзя", "Как закалялась сталь"). Художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ранее мы писали, что Андрей Миронов-младший завоевал спецприз актерской премии "Фигаро" в Петербурге.

Фото: lensov-theatre.spb.ru