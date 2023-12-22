С Гальцева требуют 1,5 млн рублей за аренду его ресторана в Петербурге

Согласно договору, в пользу истца должны были вноситься ежемесячные платежи в размере 126 тыс. рублей.

Худрука театра эстрады имени А. И. Райкина Юрий Гальцев требуют заплатить 1,5 млн за аренду принадлежащего ему "Чаплин-клуба", расположенного на пересечении проспекта Чернышевского и улицы Чайковского. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на данные Telegram-каналов.

Компания "Сатурн ВМ" требует деньги c ресторанного заведения комика, которое, по данным истца, не платит аренду уже год. Согласно договору, в пользу истца должны были вноситься ежемесячные платежи в размере 126 тыс. рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти немного снизил требования и своим решением обязал выплатить немного более 1,2 млн рублей. Вместе с пеней и судебными издержками общая сумма составила чуть больше 1,5 млн рублей.

Заведение Юрия Гальцева, принадлежащее ему наравне с Михаилом Кожеуровым, может быть закрыто, так как оно внесено в негативный реестр из-за отсутствия доходов и предоставления недостоверной информации в ЕГРЮЛ.

Ранее суд не одобрил передачу бренда "Балтики" структуре Carlsberg на территории СНГ.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/globallookpress.com