Юрий Гальцев рассказал о работе в Театре эстрады, карьере и детстве

Накануне юбилея Театра эстрады им. Аркадия Райкина художественный руководитель, заслуженный артист России Юрий Гальцев дал интервью изданию "Петербургский дневник".

В беседе артист заявил о своей глубокой связи с театром, назвав его "святым местом", наполненным особой энергетикой. Гальцев вспомнил, как еще студентом ЛГИТМиКа смотрел здесь вживую пьесу Семена Альтова "Мир дому твоему" в исполнении Аркадия и Константина Райкиных. Он также поделился личной историей о встрече с Михаилом Жванецким во время пандемии, когда они долго беседовали о жизни и театре в гримерке Райкина.

Говоря о своем творческом подходе, Гальцев отметил, что при постановке спектаклей всегда задает себе вопрос: "А как бы это воспринял Аркадий Райкин?" или "Что бы сказали Шукшин, Высоцкий, Леонов?" По его мнению, если ответ на этот вопрос вызывает улыбку, значит, спектакль удался.

Юрий Николаевич с теплотой рассказал о своем отце, Николае Афанасьевиче, который был для него не просто родителем, а близким другом и наставником. Именно отец поддержал его в выборе актерской профессии. Гальцев вспомнил, как поступил одновременно в московский ГИТИС и ленинградский ЛГИТМиК, но выбрал второй вариант, почувствовав себя "зацепленным" атмосферой города на Неве.

Он подробно рассказал о начале своего творческого пути: работе в театре "Буфф" со знаменитым номером "На приеме у невропатолога" (совместно с Геннадием Ветровым), который произвел фурор на всесоюзном конкурсе. Гальцев также поделился воспоминаниями о работе с режиссером Исааком Штокбантом, который учил его главному принципу популярности: "Проверяется все билетом".

В интервью Гальцев рассказал о своем пути через театры "Фарсы" и "Лицедеи", где он стал первым приглашенным актером со стороны и начал использовать на сцене "тарабарский" язык. Позже он создал собственный театр "Утюг", который со временем получил государственный статус.

Отвечая на вопрос о репертуарной политике, художественный руководитель подчеркнул, что выступает за переосмысление классики, а не за ее музейную сохранность. Он считает, что спектакли должны отвечать запросам современного зрителя. В качестве примера он привел текущую репетицию постановки по мотивам Салтыкова-Щедрина "История одного офиса" и успешные проекты театра: мюзикл "Маугли" и детский спектакль "Сказ-Карабас".

Фото: пресс-служба Театра Эстрады им. Аркадия Райкина