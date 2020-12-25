  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Анна Кошмал высказалась о продолжении сериала "Сваты"
Сегодня, 9:37
99
nastya960

Анна Кошмал высказалась о продолжении сериала "Сваты"

0 0

Отвечая на вопросы в Instagram, она затронула тему продолжения сериала.

Популярная актриса Анна Кошмал, сыгравшая роль Жени Ковалевой в сериале "Сваты", ответила на вопросы подписчиков в Instgaram. Отвечая на один из вопросов, она затронула тему продолжения сериала.

Один из поклонников актрисы спросил, какая маленькая мечта есть у нее?

Седьмая часть телесериала "Сваты" была почти отснята в Белоруссии в 2019 году. Но из-за пандемии коронавируса в 2020 году съемки были приостановлены.

Ранее звезда "Сватов" Анна Кошмал впервые показала своего мужа.

Фото: Instagram/ @smorkovkina

Теги: анна кошмал, сваты
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии