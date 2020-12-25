Анна Кошмал высказалась о продолжении сериала "Сваты"

Популярная актриса Анна Кошмал, сыгравшая роль Жени Ковалевой в сериале "Сваты", ответила на вопросы подписчиков в Instgaram. Отвечая на один из вопросов, она затронула тему продолжения сериала.
Один из поклонников актрисы спросил, какая маленькая мечта есть у нее?
Седьмая часть телесериала "Сваты" была почти отснята в Белоруссии в 2019 году. Но из-за пандемии коронавируса в 2020 году съемки были приостановлены.
Ранее звезда "Сватов" Анна Кошмал впервые показала своего мужа.
Фото: Instagram/ @smorkovkina
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