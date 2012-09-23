Анкара поддержала Путина, предложившего прекратить поставки нефти и газа Западу

Некоторые признались, что аплодируют президенту РФ.

Жители Турции поддержали предложение президента РФ Владимира Путина о возможном прекращении поставок нефти и газа Западу. Российские власти примут меры, если страны ЕС введут лимит стоимости закупок. Новость опубликовали в турецком издании Haber7.

Турки отреагировали на слова главы России позитивно. Он поддержали российского лидера.

Некоторые признались, что аплодируют Путину. Кто-то отметил, что другого пути Москвы нет, потому что Европа не хочет идти на контакт.

Ранее на Piter.tv: Путин получит от мариупольской девочки плюшевого медведя.

Фото: Pxhere