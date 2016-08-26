Английский диджей Пол Окенфолд прилетел в Петербург

Он пообещал зажечь на концерте в Петербурге.

В аэропорту Пулково встретили английского диджея Пола Окенфолда, который выступит 12 сентября на сцене клуба А2. Об этом сообщает 78.ru.

Самолет с артистом приземлился в Санкт-Петербурге накануне его концерта. Окенфолд является трехкратным номинантом премии "Грэмми", дважды признавался "Диджеем № 1" по версии журнала DJ Magazine и имеет более 50 наград в музыкальной индустрии.

Музыкант отметил, что намерен познакомиться с культурой Северной столицы. Он сообщил, что планирует посетить Эрмитаж и другие музеи, а также встретиться с друзьями. Окенфолд добавил, что знаком с традиционными блюдами русской кухни, включая бефстроганов и борщ. При этом он впервые услышал о шаверме и выразил желание её попробовать. Диджей также заявил, что хотел бы отведать корюшку.

Музыкальная карьера Окенфолда началась в Лондоне, а первые крупные успехи пришли после выступлений на Ибице в конце 80-х. Его альбом "Pills "n" Thrills and Bellyaches" принес международную известность и закрепил статус одного из ведущих электронных музыкантов мира.

Фото: Piter.tv