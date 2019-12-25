Ангар для транспорта спасательных служб появился в Новой Ладоге

Объект со специально оборудованным слипом рассчитан на 9 транспортных средств.

В Новой Ладоге завершилась постройка ангара для катеров и других суден спасательных служб 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Новый объект у реки Волхов оборудован воздушной подушкой и специальным слипом. Как отметил председатель комстроя Ленобласти Константин Панкратьев, благодаря ангару эффективность работы спасателей вырастет в несколко раз.

Ангар рассчитан на 9 транспортных средств. Его строительство началось в прошлом году: также специалисты успели углубить дно.

Ранее мы сообщили о том, что нотариусы Ленобласти 18 ноября проведут бесплатные консультации.

Фото: Правительство Ленобласти