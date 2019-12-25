Ангар для транспорта спасательных служб появился в Новой Ладоге

В Новой Ладоге завершилась постройка ангара для катеров и других суден спасательных служб 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
Новый объект у реки Волхов оборудован воздушной подушкой и специальным слипом. Как отметил председатель комстроя Ленобласти Константин Панкратьев, благодаря ангару эффективность работы спасателей вырастет в несколко раз.
Ангар рассчитан на 9 транспортных средств. Его строительство началось в прошлом году: также специалисты успели углубить дно.
Ранее мы сообщили о том, что нотариусы Ленобласти 18 ноября проведут бесплатные консультации.
Фото: Правительство Ленобласти
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