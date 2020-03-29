Анфиса Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Биатлонистка и победительница Олимпиады дала резонансное интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Трехкратная чемпионка Олимпийских игр Анфиса Резцова раскритиковала режим карантина, введенный в российских городах из-за пандемии коронавируса. Она призналась в том, что этот режим она не соблюдает и ездит навещать родственников.

Бывшая спортсменка встала на сторону россиян, которые вместо домашней изоляции в выходную неделю приняли решение на поездку за город. Она указала, что эти люди "никому не мешают".

Ранее мы рассказывали о самых необычных гонках, которые можно увидеть в России.

Напомним, 25 марта в рамках видеообращения президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя будет полностью выходная. Россияне будут отдыхать с 30 марта по 5 апреля. При этом многие торговые и развлекательные центры будут закрыты для посещений на этот период.