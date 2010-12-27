Гонки, которые должен увидеть каждый

Самые необычные гонки, которые можно увидеть в России по мнению редакции Piter.TV.

Автоспорт - это не только аристократическая "Формула-1" или экзотические ралли вроде "Париж - Дакар", которые, как правило, интересны только фанатам спорта. В мире проходят десятки заездов, которые можно назвать настоящими шоу. Такие гонки оценят многие: любители экстрима и автомобилей, дикой природы и компьютерных игр - уж очень интересно за ними следить.

Некоторые из этих проектов проходят в России и странах СНГ, и уже приобрели всемирную славу. При желании любой житель страны может добраться до них или посмотреть в онлайн-трансляции. Piter.TV рассказывает, где в России проходят самые странные, необычные и захватывающие автошоу.

1. Гонки на выживание

Поклонников пост-апокалиптического фильма "Безумный Макс" и серии компьютерных игр Twisted Metal и Carmageddon должно заинтересовать мероприятие с говорящим названием "Гонки на выживание". Его идейным вдохновителем выступил каскадер Игорь Панин, ранее работавший в популярных отечественных проектах, включая "ДМБ" и "Улицы разбитых фонарей". Он же возглавляет Федерацию экстремальных видов спорта, руководит Объединением каскадёров "Мастер" и не раз принимал участие в адреналиновых телешоу. Его регалии в какой-то мере выступают гарантом качества "отечественного Макса".

Главная цель "Гонок на выживание" – любой ценой сокрушить автомобиль противника. Соревнование проходит в несколько этапов. Гонщики проезжают три заезда, преодолевают сверхсложную трассу, разрушают препятствия и устраивают силовую рубку без правил. Четверо "выживших" финалистов бьются на подвесном 12-метровом ринге.

Участие в проекте не раз принимали и российские знаменитости – Владимир Епифанцев, Никита Джигурда, Иван Охлобыстин и другие. Шоу традиционно проходит в московском парке киноприключений "Мастер Панин".



2. Танковый биатлон

Для любителей чего-то потяжелее в России существует "Танковый биатлон". В серии состязаний участвует ряд экипажей (три команды по три человека от каждой страны). Идею современной программы конкурса в 2013-м году предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Главная задача участников – продемонстрировать навыки вождения танка и точности стрельбы из установленного на него вооружения.

Конкурс проходит в три этапа: индивидуальная гонка, полуфинал и финал. В первом заезде на стартовую линию выходят все экипажи участников. С разницей в несколько минут они выезжают на полосу препятствий (брод, курган, "минное поле" и др.) длиной 3-5 километра. По завершению каждого круга участники должны поразить цели из трех типов оружия. За непопадание или неудачные маневры начисляются штрафы, которые экипажи должны откатать. Победителями считаются 12 команд, показавших лучшее время.

Следующий этап – эстафета. Экипажи стартуют одновременно и должны показать лучшее время за четыре круга. В конце каждого участники передают эстафету партнерам по команде. Четыре команды с лучшим временем проходят в финал, где вновь соревнуются по правилам эстафеты.

Сборная России является шестикратным чемпионом мира по танковому биатлону. Отечественные спортсмены ни разу не уступили призовые места оппонентам. Три раза второе место брали танкисты из Китая, дважды из Казахстана и один раз из Армении. В этом году соревнования традиционно пройдут на учебно-тактическом комплексе "Алабино". Уже известно, что в шоу примут участие танкисты из 21 страны, включая Швейцарию и Грецию. Также возможно появления экипажей из Вьетнама, Египта и Израиля.



3. Марафон "25 часов на льду"

Гонки – это не только летний вид спорта. Посмотреть на быстрые автомобили можно и в снежном антураже. В 2017 году призер Чемпионата Европы и России по ралли Илона Накутис организовала в Карельской области первый в мире ледовый 25-часовой автомарафон. Главная цель проекта – дать возможность профессионалам и любителям посоревноваться в тактическом мастерстве и умении вести командную игру на протяжении долгого времени на абсолютно голом льду, без шипов и на автомобилях только с задним приводом.

Соревнования представляют собой марафон длиною больше суток. Главная задача участников проехать наибольшее количество кругов, построить свою тактику работы, так, чтобы было минимум ремонта, заправок, отработать график смены водителей и находиться как можно больше в движении. К участию допускаются все желающие команды от трех человек в команде. Транспортом выступают автомобили только с задним приводом без систем стабилизации и шипованных шин. Можно делать из автомобилей хоть супер-монстров, но надо помнить, что под колесами лёд, а покрышки хоть и зимние, но без шипов! Гонка длится 25-часов, поэтому параллельно проходят еще и кубок танцующих автомобилей, где любой желающий может показать свое мастерство управления автомобилем на льду под музыку в одиночном, парном и групповом зачетах. Марафон и танцы на льду на автомобилях – чем не забава?!

Всего за два года существования проект Илоны Накутис вырос из маленького с шестью машинами до масштабного фестиваля, который транслируется в прямом эфире петербургского канала.

В этом году соревнования пройдут при участии более 30 команд, включая зарубежных гонщиков (Чехия, Финляндия, Англия). Шоу внесено в Книгу Рекордов России как "самый продолжительный командный марафон на льду". В качестве места проведения организаторы выбрали озеро Айранне в городе Сортавала. Там они специально для уникального события готовят ледовую трассу длиной 5 км. Помимо марафона любители и профессионалы также соревнуются в зимнем дрифте на льду, автомобили разных марок и моделей противостоят конькобежцам и упряжкам хаски. Настоящий зимний Марафон по-русски!







4. Бизон-Трек-Шоу

Еще одним увлекательным видом спорта, совмещающим в себе элементы гонок, шоу и сельского хозяйства является "Бизон-Трек-Шоу" или по-простому – гонки на тракторах. Соревнования проводятся с 2002 года и включены журналом "Вокруг света" в список чудес, которые нужно увидеть своими глазами.

Главная идея мероприятия – популяризация профессии механизатора и привлечение интереса к агропромышленному комплексу. В соревнованиях принимают участия 33 тракториста из разных уголков России, среди которых нередко встречаются профессиональные спортсмены. Для участия в соревновании многие участники специально модернизируют технику. На старт допускаются машины с объемом двигателя до 5 литров, оборудованные специальными каркасами и обязательными ремнями безопасности. Ограничений, помимо изменений тормозной системы и рулевого управления, не существует, поэтому гонщики вправе "колдовать" над своими тракторами как вздумается. Это привело к тому, что медленная техника здесь разгоняются до 100 км/ч и более.

Соревнование проходит в восемь этапов и длится пять часов. Участники выходят на старт по парам (иногда по три) и в очном противостоянии выявляют победителя. Трасса длиной в 15 км представляет собой полосу препятствий с трамплинами (высота 1,2 метра), крутыми поворотами, опасными конструкциями, водяными рвами (глубина 1 метр) и скоростными участками. По статистике, посмотреть на битву тракторов приходит в среднем около 40 тысяч зрителей. Шоу проходит в Ростовской области на 4 км трассы Ростов-Таганрог.

Четыре финалиста получают в награду новые тракторы и сельхозтехнику. Примечательно, что в 2013 году в гонках поучаствовала женщина из Пскова. Ее изюминкой стало необычное оформление трактора, "одетого" в платье.







5. Вертолетные гонки

В России пилоты соревнуются не только на земле, но и в воздухе. Ежегодно в Тверской области проходит гонки на вертолетах. В 2019 году в городе Конаково пройдет уже 54-й Чемпионат РФ в искусстве управления воздушным транспортом. Соревнование проходит под эгидой Федерации Вертолетного Спорта (ФВС). Цель мероприятия – развитие вертолетного спорта в стране.

К участию в состязании допускаются квалифицированные пилоты с разрядом не ниже первого. Всего в нем соревнуются 100 пилотов, которые должны показать свои умения в нескольких дисциплинах – навигация, полет на точность, развозка грузов, слалом, многоборье и командные соревнования. Первые четыре состязания проходят между мужскими и женскими командами отдельно, в двух последних команды формируются отдельно. Главная задача участников – набрать наибольшее количество очков.

Чемпионат России по вертолетным гонкам длится три дня. По итогам набранного количества баллов выявляется победитель, которому вручается кубок ФВС РФ.





Фото: vk.com/pro.stunt / tank_biathlon / smartnews.ru/ winterdriverussia.com / Яна Панова

Видео: Ютуб/ Парк Кино Приключений "Мастер Панин" / МАСТЕР ПАНИН / Дмитрий Бабич / Илона Накутис / HD//7/ СОТКА НА ЧАЙ / Michael Filippov