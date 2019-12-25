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Анестезиологи в Бокситогорске оказали помощь мужчине с подозрением на коронавирус
Сегодня, 13:25
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Анестезиологи в Бокситогорске оказали помощь мужчине с подозрением на коронавирус

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Пациента перевезли на вертокрылой скорой.

В четверг, 23 апреля, в Бокситогорскгую больницу поступил пациент с инфекцией нижних дыхательных путей. Врачи моноинфекционного отделения боролись за жизнь мужчины в течение суток. Об этом сообщило ВК-сообщество "Подслушано в Бокситогорске" со ссылкой на городскую газету "Новый путь".



Поступивший в больницу гражданин имел заболевания сердца в анамнезе. У него подозревали коронавирус, однако медикам удалось стабилизировать его состояние. После этого мужчину перевели их COVID-госпиталя в Городскую многопрофильную больницу №2 при помощи вертолета скорой помощи.

Ранее мы рассказали о том, что названа дата окончания пандемии коронавируса в России.

Фото: ВКонтакте / overheard_boksitogorsk

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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