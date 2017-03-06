Анджелина Джоли госпитализирована: последние новости

В воскресенье, 15 апреля, журналисты сообщили, что актриса упала в обморок в собственном доме.

Голливудская звезда Анджелина Джоли попала в больницу. Об этом вчера, 15 апреля, сообщило издание "7 Дней" со ссылкой на австралийский еженедельник NW.

В воскресенье, 15 апреля, журналисты сообщили, что актриса упала в обморок в собственном доме. Испуганные родственники вызвали скорую помощь. Приехавшие медики диагностировали у Джоли сильное нервное истощение и посоветовали женщине внимательнее следить за здоровьем. По словам одного из друзей Джоли, в последнее время актриса мало ест, практически не спит, много курит и часто злоупотребляет спиртным.

42-летняя звезда никак пока никак не комментировала свое состояние. Некоторые источники утверждают, что такой инцидент происходил около месяца назад. Как сообщило издание "Дни.ру", многие друзья голливудской актрисы считают эту новость фейком.

Актриса переживает из-за развода с Бредом Питтом. В прошлом году актер ушел от жены, не выдержав напряженной семейной обстановки. Шестеро детей пары остались жить с матерью. Джоли болезненно воспринимала новости о новом увлечении Бреда Питта.

Фото: ВКонтакте, фан-клуб.