МВД предупредило петербуржцев об угрозе вредоносных APK-файлов для Android

Мошенники используют установочные пакеты для кражи денег, данных и превращения смартфонов в ботнеты.

Смартфоны на базе Android остаются одной из главных целей киберпреступников. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области предупредило об опасности вредоносных APK-файлов — установочных пакетов приложений, через которые злоумышленники получают доступ к личным данным пользователей.

Попав на устройство, такое вредоносное ПО способно незаметно собирать контакты, сообщения, фотографии и геолокацию. Особую опасность представляет перехват SMS-сообщений от банков — это позволяет мошенникам обходить двухфакторную аутентификацию и похищать деньги.

Кроме того, вредоносные программы могут: подменять интерфейсы платёжных приложений; блокировать устройство и требовать выкуп за разблокировку; включать заражённые смартфоны в ботнеты — сети устройств для проведения массовых кибератак.

Чаще всего заражение происходит при скачивании приложений со сторонних ресурсов, установке "модифицированных" версий популярных программ (например, взломанных игр или неофициальных сборок) или при отключении встроенной защиты системы.

Эксперты настоятельно рекомендуют загружать приложения только из официальных магазинов (Google Play, RuStore) и не разрешать установку файлов из неизвестных источников без крайней необходимости.

