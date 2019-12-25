Названы дата и место похорон актера Андрея Мягкова

Траурная церемония прощания с артистом состоится в МХТ имени Чехова.

Стало известно, где и когда похоронят народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Траурная церемония прощания состоится в МХТ имени Чехова 20 февраля. Актера похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщается на сайте театра.

Андрей Мягков, подаривший нам Женю Лукашина и Анатолия Новосельцева, ушел из жизни в ночь на 18 февраля. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Артисту было 82 года.

Ранее Барбара Брыльска прокомментировала смерть актера Андрея Мягкова.

Фото: mxat.ru