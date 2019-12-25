Названы дата и место похорон актера Андрея Мягкова

Стало известно, где и когда похоронят народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Траурная церемония прощания состоится в МХТ имени Чехова 20 февраля. Актера похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщается на сайте театра.
Андрей Мягков, подаривший нам Женю Лукашина и Анатолия Новосельцева, ушел из жизни в ночь на 18 февраля. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Артисту было 82 года.
Ранее Барбара Брыльска прокомментировала смерть актера Андрея Мягкова.
Фото: mxat.ru
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