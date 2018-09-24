Андрей Звягинцев представит свою новую книгу в Петербурге

Мероприятие начнется в 18:30, вход свободный.

В пятницу, 13 марта, в петербургском книжном магазине "Подписные издания" пройдет встреча с российским режиссером Андреем Звягинцевым. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Режиссер презентует свою новую книгу "Сценарии кинофильмов Андрея Звягинцева". В книгу вошли сценарии к фильмам "Нелюбовь", "Елена", "Левиафан", "Изгнание" и "Возвращение".

Мероприятие начнется в 18:30, вход свободный. После презентации состоится автограф-сессия.

Андрей Звягинцев считается одним из главных режиссеров авторского кино в России. В 2015 году его драма "Левиафан" была номинирована на премию "Оскар".

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Фото: ВК/ Книжный магазин "Подписные издания"