Андрей Звягинцев представит книгу со сценариями своих фильмов

Творческая встреча пройдет во вторник, 18 февраля.

Режиссер фильмов "Левиафан" и "Нелюбовь" проведет творческий вечер в Петербурге. Андрей Звягинцев собрал в одну книгу сценарии всех своих кинофильмов и представит ее зрителям.

Также кинорежиссер обсудит с посетителями вечера свое творчество и искусство кино.

Соавтором книги сценариев выступил Олег Негин. Тексты сопровождают режиссерские пометки, комментарии, рисунки раскадровок и даже постеры.

Творческая встреча начнется 18-го февраля в 20:00 в клубе "Морзе".

В прошлом году "Левиафан" попал в список лучших фильмов десятилетия.

Фото: предоставлено организатором