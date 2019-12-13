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Андрей Звягинцев представит книгу со сценариями своих фильмов
Сегодня, 22:22
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Андрей Звягинцев представит книгу со сценариями своих фильмов

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Творческая встреча пройдет во вторник, 18 февраля.

Режиссер фильмов "Левиафан" и "Нелюбовь" проведет творческий вечер в Петербурге. Андрей Звягинцев собрал в одну книгу сценарии всех своих кинофильмов и представит ее зрителям. 

Также кинорежиссер обсудит с посетителями вечера свое творчество и искусство кино. 

Соавтором книги сценариев выступил Олег Негин. Тексты сопровождают режиссерские пометки, комментарии, рисунки раскадровок и даже постеры. 

Творческая встреча начнется 18-го февраля в 20:00 в клубе "Морзе".

В прошлом году "Левиафан" попал в список лучших фильмов десятилетия.

Фото: предоставлено организатором 

Теги: звягинцев, сценарий, творческая встреча
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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