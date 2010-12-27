"Левиафан" Звягинцева попал в список лучших фильмов десятилетия

Картина повествует о противостоянии "маленького человека" и власти.

Российская драма "Левиафан" (2014) режиссера Андрея Звягинцева заняла шестое место в списке лучших фильмов десятилетия по версии журнала The Hollywood Reporter.

Ранее отечественный фильм получил приз в Каннах за лучший сценарий, премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и номинацию на "Оскар".

На первом место рейтинга критик издания разместил мини-сериалу "Карлос" (Carlos, 2010), на втором драму "Социальная сеть" Дэвида Финчера, а на третьем - "Внутри Льюина Дэвиса" братьев Коэн.

Также в десятку вошли "Выживут только любовники" (2014), "Служанка" (2016), Однажды в Голливуде (2019). "Бруклин" (2015), "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015) и "Привратники" (2012).

Ранее мы писали о рейтинге самых популярных видео 2019 года на YouTube.

Видео: YouTube /