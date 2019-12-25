Гендиректор "Роскосмоса" лично вносил правки в сценарий картины.

Глава российской государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о работе над сценарием фильма "Вызов". На пресс-конференции генеральный директор объяснил прессе, что лично вносил правки в сценарий картины, которая будет сниматься на Международной космической станции режиссером Климом Шипенко.

Я лично выверял несколько сценариев и давал свои правки. Смотрели наши специалисты, которые отвечают за парирование нештатных ситуаций. То есть мы там отрабатываем настоящие нештатные ситуации, которые существуют. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Чиновник уточнил, что та ситуация, которая стала основой для сюжета отечественного кино, возможна, к глубочайшему сожалению. Рогозин напомнил о постепенном превращении космического пространства в военное. К этому приводит рост количества многоспутниковых группировок. Опасность также связана с большим количеством космического мусора.

Корабль "Союз" с киноэкипажем на борту успешно пристыковался к МКС.

Фото: TASS