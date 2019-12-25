Андрей Звягинцев назван главным режиссером десятилетия в России

В тройку лидеров также попали Алексей Сидоров и Николай Лебедев.

Издание "Бюллетень кинопрокатчика" назвало главных режиссеров десятилетия. При составлении рейтинга эксперты основывались на семи критериях: величина аудитории фильмов в кинотеатрах, размер бюджетов, награды на фестивалях и премии, отношение бокс-офиса к бюджету, количество функций, выполняемых поставщиком в рамках проекта, уровень медийности и средняя оценка картин на "КиноПоиске".

Лидирующую позицию в рейтинге занял Андрей Звягинцев. Его поставили на первое место благодаря успеху на кинофестивалях и широкому общественному резонансу, который вызывали его картины.

На второй строчке оказался режиссер таких лент, как "Т-34" и "Бой с тенью 3: Последний раунд", Алексей Сидоров. Тройку лидеров замкнул Николай Лебедев. Наибольшим успехом в прокате пользовались его фильмы "Экипаж" и "Легенда №17".

В число главных режиссеров также вошли Илья Куликов, Федор Бондарчук, Клим Шипенко, Андрей Кончаловский, Жора Крыжовников и др.

Ранее мы писали, что Козловский запустил конкурс на лучший сценарий.

Фото: Википедия / Svklimkin