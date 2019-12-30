Гендиректором АО "ЛОЭСК" избрали Андрея Сизова

Собрание акционеров выбрало главу единогласно.

Новым гендиректором АО "ЛОЭСК" стал Андрей Сизов, собрание акционеров избрали главу единогласно. Об этом 20 июля сообщил "Деловой Петербург".

Отмечается, что Сизов имеет большой опыт работы в энергетических компаниях и предприятиях: ранее мужчина работал в "Ленэнерго", "Петродворцовой электросети", "Санкт-Петербургских электрических сетях" и в "ЮТЭК — Региональные сети". Ранее Сизов вошел в состав обновленного совета директоров Ленинградской областной энергокомпании, по информации СМИ, возглавил совет предприниматель Рамис Дебердеев.

Ранее мы писали, что в Петербурге за 3 месяца привели в порядок более 16 тысяч уличных фонарей.

Фото: pixabay