Андрей Шорников возглавил Кировский район Ленобласти

До назначения Андрей Шорников занимался муниципальными вопросами безопасности, а также работал главой Свердловского городского поселения.

В четверг, 30 декабря, новым главой администрации Кировского района Ленинградской области стал Андрей Шорников. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Местный совет депутатов принял решение о назначении Шорникова. До назначения Андрей Шорников занимался муниципальными вопросами безопасности, а также работал главой Свердловского городского поселения.

Ранее в Петербурге Елену Фидрикову назначили председателем комитета по социальной политике. С февраля 2014 года Фидрикова курировала вопросы семейной и демографической политики, а также опеки и попечительства.

Фото: Вконтакте / Андрей Шорников