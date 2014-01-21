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Андрей Шорников возглавил Кировский район Ленобласти
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Андрей Шорников возглавил Кировский район Ленобласти

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До назначения Андрей Шорников занимался муниципальными вопросами безопасности, а также работал главой Свердловского городского поселения. 

В четверг, 30 декабря, новым главой администрации Кировского района Ленинградской области стал Андрей Шорников. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. 

Местный совет депутатов принял решение о назначении Шорникова. До назначения Андрей Шорников занимался муниципальными вопросами безопасности, а также работал главой Свердловского городского поселения. 

Ранее в Петербурге Елену Фидрикову назначили председателем комитета по социальной политике. С февраля 2014 года Фидрикова курировала вопросы семейной и демографической политики, а также опеки и попечительства.

Фото: Вконтакте / Андрей Шорников 

Теги: андрей шорников, глава, кировский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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