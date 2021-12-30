Андрей Шорников досрочно покинул пост главы администрации Кировского района

Во вторник, 22 февраля, глава администрации Кировского района Андрей Шорников досрочно покинул пост. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.
В ходе заседания совета депутатов Кировского муниципального района Ленобласти, которое провел глава района Юнус Ибрагимов, было принято это решение.
С этого дня исполнять обязанности будет заместитель главы администрации по ЖКХ Кировского муниципального района Мария Нилова.
Ранее мы писали, что в Петербурге уволили начальника УМВД Приморского района.
Фото: Piter.tv
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