Андрей Шорников досрочно покинул пост главы администрации Кировского района

С этого дня исполнять обязанности будет заместитель главы администрации по ЖКХ Кировского муниципального района Мария Нилова.

Во вторник, 22 февраля, глава администрации Кировского района Андрей Шорников досрочно покинул пост. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.

В ходе заседания совета депутатов Кировского муниципального района Ленобласти, которое провел глава района Юнус Ибрагимов, было принято это решение.

С этого дня исполнять обязанности будет заместитель главы администрации по ЖКХ Кировского муниципального района Мария Нилова.

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Фото: Piter.tv