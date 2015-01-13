Еще 1355 жителей Ленобласти заболели коронавирусом

За минувшие сутки в области госпитализировали 46 жителей

В пятницу, 26 августа, в Ленобласти зафиксировали 1 355 новых случаев ковида. Это на 42,8% или 406 человек больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки в области госпитализировали 46 жителей. В Петербурге еще 4 423 горожанина заразились ковидом за сутки. В петербургские больницы госпитализировали 222 человека, в Москве – 409 человек. Всего в стране в клиники с ковидом попали 3 936 человек. Это на 1,7 % больше по сравнению с 24 августа.

Фото: Piter.tv



